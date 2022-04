Der deutsche Astronaut Matthias Maurer arbeitet während eines Außeneinsatzes an der Raumstation ISS.

Houston/Saarbrücken (dpa) - Maurer hatte mit dem US-Amerikaner Raja Chari Wartungsarbeiten im All ausgeführt. Der Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa war am 11. November mit drei Nasa-Kollegen zum Außenposten der Menschheit geflogen, wo er noch bis Ende April bleiben soll. Der 52-Jährige ist der zwölfte Deutsche im All und der vierte Deutsche auf der ISS.

Matthias Maurer bei Twitter