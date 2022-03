Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Säuglings hat am Montag der Prozess gegen dessen Mutter vor dem Landgericht Kassel begonnen. Die Anklage wirft der heute 19-Jährigen vor, ihren Sohn unmittelbar nach der Geburt in ihrer Wohnung getötet zu haben. Sie soll den Jungen mit der Nabelschnur erdrosselt haben. Anschließend soll sie das Kind in einen Kapuzenpullover gewickelt und in einem Graben nahe ihrer Wohnung abgelegt haben. Die Anklage lautet auf Totschlag.