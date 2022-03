Nach einer Demonstration gegen staatliche Corona-Maßnahmen in Kassel ist es am Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sollen zwei Unbekannte einem 36-jährigen Teilnehmer auf seinem Heimweg ein Schild mit der Aufschrift "Impfen kann tödlich sein" entrissen haben und weggerannt sein. Der Demonstrant habe die Männer verfolgt. Als er sie eingeholt habe, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.