Die Farbe der Schale einer Mango ist kein Zeichen dafür, ob sie reif ist. "Auch eine reife Mango kann vollkommen grün sein", erklärte Ulrike Bickelmann von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Hat die Mango ein rotes Bäckchen, heißt das nur, dass sie nachts mehr Kälte und am Tage mehr Sonne abbekommen hat. Mangos sind reif, wenn sie duften und auf Fingerdruck leicht nachgeben. Harte Mangos können unter bestimmten Bedingungen noch nachreifen, aber nur bei Zimmertemperatur. "Dabei hilft es, die Frucht zusammen mit einem Apfel in Zeitungspapier einzuwickeln. Nach zwei Tagen etwa sollte sie reif sein", erklärt die Lebensmittelexpertin. Harte Mangos sollten nie in den Kühlschrank gelegt werden. Dort könnten sie auf keinen Fall nachreifen und erleiden einen Kälteschaden. Sie sind dann weder süß noch saftig. (dpa/tmn)