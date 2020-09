dns. Die RNV ändert auch den Namen von vier Bushaltestellen in Heidelberg:

"Campus Bergheim": Die Haltestelle "Römerstraße" in der Bergheimer Straße wird ab Januar so heißen. Hintergrund ist, dass dort ohnehin hauptsächlich Nutzer der Uni-Institute ein- und aussteigen.

"Textilmuseum": Aus der Haltestelle "Brahmsstraße" in Ziegelhausen soll das "Textilmuseum" werden. Schließlich liegt der Haltepunkt in der L534 näher an der Textilsammlung als an der Brahmsstraße.

"Medizinische Klinik/Chirurgie/Zoo": Einen ziemlich langen Namen soll künftig die Haltestelle am Tiergarten erhalten, da dort nun auch die Chirurgische Klinik des Uniklinikums zu finden ist. Die Haltestelle am alten Standort soll eventuell später in "Kirschnerstraße" umbenannt werden.

"Stadthalle": Hier wird ein Vorschlag des Fahrgastbeirates umgesetzt und die bisherige Haltestelle "Kongresshaus" umbenannt. Der alte Name hätte wegen des Konferenzzentrums zu Verwechslungen führen können. Zudem nennt kein Heidelberger die Stadthalle "Kongresshaus".