Tokio (dpa) - Deutschland und Japan wollen sich nach Worten von Kanzlerin Angela Merkel angesichts der Bedrohung des freien Welthandels gemeinsam für eine Reform der Welthandelsorganisation einsetzen. In der laufenden japanischen G20-Präsidentschaft werde die Reform der WTO stark auf der Tagesordnung stehen, sagte Merkel in einer Diskussion mit Studenten der Keiō-Universität in Tokio. Die Bundesregierung verfolge derzeit stark den Handelsstreit zwischen den USA und China, die beide «sehr große Player» im Welthandel seien, sagte Merkel.