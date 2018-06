Von Hartmut Scherzer

Gestern begann im Luschniki-Stadion in Moskau meine 15. Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Reporter-Weltrekord. Der Londoner Kollege David Miller (83) fehlte schon vor vier Jahren in Brasilien und tut sich auch Russia 2018 nicht mehr an. David war das 14. Mal dabei und hatte 1958 in Schweden die "Geburt" des damals 17-Jährigen Jahrhundertstars Pelé miterlebt.

Wie krass haben sich - auch was den Beruf des Fußball-Journalisten betrifft - die Welt und die Zeit verändert seit meiner Premiere 1962 in Chile als Korrespondent der amerikanischen Nachrichtenagentur United Press International (UPI). Es gab noch keine Bundesliga und kein Internet. Stundenlanges Warten auf Telefonverbindungen statt Handy und WhatsApp. Der VW-Käfer kostete 4 500 D-Mark, das billigste Ticket für Hin- und Rückflug von Frankfurt nach Santiago 3 700 D-Mark. Das Jet-Zeitalter war gerade erst angebrochen. Auf dem deutschen vierstrahligen Lufthansa-Flieger war denn auch nur die neue Düsen-Epoche gekennzeichnet: Boeing Jet 720.

Mit diesem Linienflug reiste die deutsche Nationalmannschaft, begleitet von gerade mal fünfzehn deutschen Journalisten, nach Südamerika. Die Exklusivität des kostspieligen Flugs über den Äquator wurde mit einer DIN-A4-Urkunde der Lufthansa jedem Passagier namentlich "beglaubigt". Handschriftlich von "R. Mayer, Chefpilot, über dem Äquator, dem 20.5.62 an Bord der Boeing Jet D_ABOQ auf dem Fluge von Frankfurt/Main nach Santiago de Chile".

Beim Flug über die Anden bot der Kapitän seinen Passagieren einen heute unvorstellbaren Sightseeing-Service. Der Riesenvogel drehte eine Schleife um den Aconcagua (6 958 Meter), um die majestätische Schönheit des höchsten Anden-Gipfels zu zeigen.

Geheimtraining ärgerte indes schon damals die Presseleute. Sepp Herberger brauchte keine Zäune zuzuhängen. Kasernenmauern der "Escuela Militar Bernardo O’Higgins" machten das Quartier dicht. Fotografen legten außen Leitern an die Mauern. Kadetten in weißen Stahlhelmen bewachten den Sportplatz, Soldaten mit preußischen Pickelhauben die Kasernentore.

Unfassbar ist heute, worüber sich vor 56 Jahren Max Morlock empörte. Als Zeitungs-Kolumnist in Chile fand es der 54er Weltmeister "unerhört", dass Herberger mit Horst Szymaniak einen Profi berücksichtigte, der sein Geld in Italien verdient: "Ein Armutszeugnis für den deutschen Fußball."