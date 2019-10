Frankfurt/Main (dpa) - Bayer Leverkusen hat den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Die Werkself verlor zum Auftakt des achten Spieltages bei Eintracht Frankfurt mit 0:3. Der Portugiese Goncalo Paciencia und der Niederländer Bas Dost trafen vor 50 800 Zuschauern für die Hessen, die vor den weiteren Partien am Wochenende an Leverkusen vorbei auf Tabellenplatz sieben kletterten.