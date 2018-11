Wiesloch. (heb) 24 Plätze für behinderte Menschen sollen nach dem Willen der Lebenshilfe Wiesloch in einem dreigeschossigen Wohnheim an der Straße In den Breitwiesen im künftigen Wellpappe-Quartier beim Freibad entstehen. Die Vorsitzende Katharina Ebbecke betonte jetzt in der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe, es handle sich um den aktuellen Planungsstand: "Wir haben noch keine Baugenehmigung und keine Kostenzusage für diesen Plan." Auch seien Anmeldungen noch nicht möglich. "Wir werden einen Informationsabend durchführen und die Eltern informieren", versprach sie. In dem neuen Wohnheim sollen auch zwei Kurzzeitplätze untergebracht werden, zumindest als Teilersatz für die im April geschlossene Wohnoase.

Architekt Michael Jöllenbeck stellte die vorläufige Planung vor. Zunächst ging er auf die Lage am Rand des künftig geplanten Neubaugebietes ein. Das Gebäude sei in das Umfeld eingebunden, Wohngebiet und Wohnheim könnten sich im Sinne der Inklusion gemeinsam entwickeln, sagte er.

Wie schmerzlich die Wohnoase für die Kurzzeitunterbringung schwerstbehinderter Menschen in Wiesloch vermisst wird, machten betroffene Eltern in der Mitgliederversammlung deutlich. "Bis das neue Wohnheim gebaut ist, hängen wir in der Luft", klagte ein Vater, der sich im Angehörigenbeirat engagiert. Manche Mitglieder seien alleinpflegend, nur eine Familie habe Entlastung gefunden - am Bodensee. Der Lebenshilfe zufolge war letztlich fehlendes Fachpersonal der Grund für die Schließung der Wohnoase.

Neben Kritik gab es bei der Mitgliederversammlung auch Zuspruch. Ein betroffener Vater nahm die Lebenshilfe in Schutz. Der Verein habe freiwillig über 25 Jahre eine solitäre Einrichtung betrieben, die einzige weit und breit. "Ich kann ihr keinen Vorwurf machen." Nur der Übergang sei nicht in Ordnung gewesen. Einer sprach das durch die Schließung geweckte öffentliche Interesse an. Das habe das Landratsamt wachgerüttelt, sodass jetzt Kurzzeitplätze im Rhein-Neckar-Kreis geplant würden. "Lassen wir den Vorstand arbeiten, ich denke, Sie machen ein sehr gutes Stück Arbeit."