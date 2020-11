Übernachten: Das Hotel Laguna Palace liegt am Yachthafen und ist ganzjährig geöffnet (außer Januar). DZ/F in der Nebensaison ab 130 Euro, in der Hauptsaison ab 190 Euro, www.lagunapalacehotel.it.

Bootsausflüge: Das Fremdenverkehrsamt von Grado organisiert diverse Bootstouren in die Lagune (Übersicht unter grado.it/de/geschehen) . Die Tour zur Mota Safòn wird 2021 wieder aufgenommen und kostet für Erwachsene 35 Euro. Barbana ist per Linienboot erreichbar.

Weitere Infos unter https://grado.it/de/