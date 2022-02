Deutschlands Kunstkritiker haben das Kunstmuseum Stuttgart als "Museum des Jahres" ausgezeichnet. Vertreter der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA würdigten am Montag den "besonders weit gespannten Blick" des Hauses auf die Kunstwelt. Sowohl die unmittelbare Gegenwartskunst als auch die Klassische Moderne kämen mit Werken von Otto Dix oder Willi Baumeister zu ihrem Recht. "Das globale Kunstgeschehen hat in dem Haus am Stuttgarter Schlossplatz ebenso eine Bühne wie das künstlerische Schaffen in der Region", urteilten die Kritikerinnen und Kritiker. Die beste Ausstellung machten die Fachleute in Bayern aus.