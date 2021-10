Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Zingst in knapp neun Stunden. Mit dem Zug von Heidelberg nach Rostock in ebenfalls neun Stunden, mehrmals umsteigen. Von dort weiter mit dem Bus beziehungsweise Mietwagen.

Kranich-Hotspots: auf der Insel Kirr gibt es zwei Stationen auf dem Boddendeich südlich von Zingst, zusätzliche Infos im Kranichmobil westlich des Seebades. Am Pramort gibt es eine barrierefreie Aussichtsplattform mit Abend-Blick auf die Inselgruppe Werder und Bock, Zugang limitiert und nur mit Nationalpark-Card, Preis: 5 Euro. Auf dem Festland am Günzer See befindet sich das Kranorama, ebenfalls barrierefrei und im Oktober täglich geöffnet von 10-18 Uhr, https://www.fischland-darss-zingst.de/service/provider/details/stamm/show/kranorama/

Weitere Infos unter www.kraniche.de, www.zingst.de oder www.auf-nach-mv.de