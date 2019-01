Melbourne (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat sicher den Sprung in die zweite Runde der Australian Open schafft. Die Tennis-Weltranglisten-Zweite gewann am Montag 6:2, 6:2 gegen die Slowenin Polona Hercog. Damit überstand die Melbourne-Siegerin von 2016 als erste deutsche Spielerin ihr Auftaktmatch und trifft nun auf die brasilianische Qualifikantin Beatriz Haddad Maia. «Das ist ein besonderer Platz für mich, alles hat hier begonnen», sagte Kerber mit Blick auf ihren ersten von drei Grand-Slam-Titeln an gleicher Stelle.