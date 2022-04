Das Schiff:Die MS "Katharina von Bora" ist für 80 Passagiere ausgelegt; zusätzlich sind circa 23 Crewmitglieder an Bord. Gebaut wurde das Schiff im Jahr 2000 in Tangermünde an der Elbe. Es ist 83 Meter lang, 9,5 Meter breit und hat Ein- und Zwei-Bett-Außenkabinen. Die Kabinen auf dem Hauptdeck haben nicht zu öffnende Panoramafenster. Die teureren Kabinen auf dem Oberdeck verfügen über einen französischen Balkon. Es gibt ein Panorama-Restaurant, einen Panorama-Salon mit Bar und ein großes Sonnendeck.

Termine für die 8-tägige Kreuzfahrt von Potsdam nach Münster oder umgekehrt: ab Potsdam 15.10.2022, ab Münster 8.10. bzw. 22.10.2022. Die Gesamtstrecke beträgt circa 470 Kilometer.

Preise: Aktuelle Preise und Infos zur Coronasituation unter www.nicko-cruises.de; Ein Ausflugspaket mit 4 geführten Bustouren/Rundgängen kostet 145 Euro/Person. An Bord können weitere kostenpflichtige Touren gebucht werden.

Infos zu den Wasserstraßenkreuzen Magdeburg und Minden: www.magdeburg-tourist.de oder www.minden-erleben.de