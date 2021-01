Mit der bei Lesern und Wirten gleichermaßen gut angekommenen Artikelserie "Unsere Wirte" wollte die RNZ dazu beitragen, dass Gastronomen die Zeit des Lockdowns möglichst gut überstehen. Nun sind die Händler am Zug: In den nächsten Wochen werden in der Rhein-Neckar-Zeitung Einzelhändler vorgestellt. Sie sind Einzelhändler und möchten ebenfalls porträtiert werden? Dann melden Sie sich unter Tel. 06281/5240-7050 oder per E-Mail: red-buchen@rnz.de.