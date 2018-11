BIOGRAFIE

Name: Julia Fiona Moder

Künstlername: Julia Roberts

Geboren am 28. Oktober 1967 in Atlanta, Georgia.

Ausbildung: Julias Eltern Walter und Betty Lou leiteten eine Schauspielschule für Kinder in Atlanta, die Julia und ihre Geschwister besuchten. Nach der High School (1985) wollte sie Schauspielerin werden, zog nach New York und jobbte als Model, in einem Schuhladen und einer Eisdiele.

Karriere: Erste kleinere Rollen, z.B. Satisfaction (1988). Druchbruch mit der Komödie "Pizza Pizza" und dem Drama "Magnolien aus Stahl". Schon das nächste Projekt, "Pretty Woman", machte sie zum internationalen Star. Bisher 55 Kinofilme.

Auszeichnungen: Golden Globe für "Pretty Woman" (1990), Golden Globe und den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Erin Brockovich" (2000).

Familie: Sie war u.a. mit Kollege Kiefer Sutherland liiert und mit Musiker Lyle Lovett verheiratet. Seit 2002 ist sie mit dem Kameramann Daniel Moder verheiratet. Die beiden haben drei Kinder.