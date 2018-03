Reisezeit: Zum Wandern empfiehlt sich der Frühling zwischen März und Mai, wenn das sonst trockene Land mit Wildblüten überzogen ist. Ab Ende September bis Dezember sind die Temperaturen dann wieder so erträglich, dass an Wandern zu denken ist.

Anreise: Ryanair fliegt zwei Mal wöchentlich von Karlsruhe nach Tel Aviv. Flug ohne Check in Gepäck ab 200 Euro. Lufthansa fliegt täglich nonstop ab Frankfurt - Kosten ab 250 Euro. Die israelische Fluggesellschaft El Al scheint die ohnehin schon strengen Sicherheitsvorkehrungen noch einmal penibler auszulegen; 3 Stunden vor Abflug am Flughafen sollte man am Flughafen sein.

Übernachten: Das Österreichische Hospiz ist ein Geheimtipp mitten im Herzen der Altstadt von Jerusalem. Kein Schild lässt vermuten, dass sich hier hinter einem großen Tor auf der Via Dolorosa eine Oase versteckt. Eine unscheinbare Klingel ist das Mittel zum Einlass. Das Doppelzimmer mit Frühstück kostet 74 Euro. Es gibt auch Betten im Schlafsaal für 34 Euro. Unbedingt reservieren, www.austrianhospice.com; ein Doppelzimmer mit Frühstück gibt’s zudem für 190 Euro im Boutique-Hotel Villa Brown. Es liegt nur wenige Minuten von der Altstadt entfernt, http://brownhotels.com/villa; auch schön ist das Gedi Hotel. Es liegt in einem botanischen Garten zwischen der Wüste, nur ein paar Minuten vom Toten Meer entfernt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 200 Euro, www.de.ein-gedi.co.il

Wandern: Wer Aktivurlaub mit Kulturerlebnissen verbinden möchte, ist auf dem Jerusalem-Trail genau richtig. Der 42 km lange Wanderweg mit Start- und Endpunkt Sataf beziehungsweise Sapir führt durch und um Jerusalem: Die Altstadt, das Kidron-Tal, der Ölberg, der Garten Gethsemane mit seinen knorrigen Olivenbäumen, die nationale israelische Holocaust-Gedenkstätte sowie das israelische Parlament Knesset sind nur einige der Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke.

Reiselektüre: Der Rother Verlag hat 2017 den Wanderführer "Israel. Das Heilige Land - von Galiläa bis Eilat" mit 41 Touren herausgegeben. Auf www.outdooractive.com kann man sich verschiedenen Touren aussuchen.