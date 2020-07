Intelligenzumfasst die kognitiven Fähigkeiten des Menschen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Abstraktion und Merken. Sie steigt bis zum 16. Lebensjahr konstant zum Alter an. Danach verändert sich die Leistungskurve nur noch geringfügig.

Der Intelligenzquotient ist ein Wert, der die Intelligenz des Einzelnen am Durchschnitt der Gesamtbevölkerung misst. Wer sich plus/minus zehn Punkte um den IQ von 100 bewegt, gilt als durchschnittlich intelligent. Als hochbegabt gelten Menschen ab einem IQ von 130.

Intelligenztests werden in vielen Lebensbereichen als Instrument eingesetzt, um die geistigen Fähigkeiten eines Menschen auszuloten. Einer der am häufigsten eingesetzten Tests für Erwachsene und Kinder ist der Wechsler-Intelligenztest mit Aufgabenstellungen wie Bilderergänzen, Wortschatz-Test, Zahlen-Symbol-Test, Rechnerisches Denken oder Allgemeines Wissen. IQ-Tests werden hauptsächlich von Psychologen durchgeführt. Deutschlandweit bietet auch der Hochbegabtenverein "Mensa" Intelligenztests an, zu denen sich Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren anmelden können (www.mensa.de).