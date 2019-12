Anreise: Lufthansa und Finnair fliegen mehrfach täglich Nonstop von Frankfurt a.M. nach Helsinki (ab ca. 175 Euro). Vom Flughafen fährt man in 30 Minuten mit Bus oder Zug zum Hauptbahnhof: Die Ringbahn (5 Euro) und der Bus (6,90 Euro/4,40 Euro mit "Helsinki Card") verkehren mehrfach in der Stunde von und zum Terminal 2.

Unterkunft: Einfach und gut: Hotel Hellsten Helsinki Parliament (Appartement für 2 Personen ab 87 Euro; www.hellstenhotels.fi). Mittendrin und luxuriös: Hotel St. George Helsinki (DZ ab ca. 220 Euro; www.stgeorgehelsinki.com).

Unbedingt erleben: Die Festung im Meer! Die Fähre legt mehrmals die Stunde am östlichen Marktplatz ab, die Fahrt dauert ca. 15 Minuten und ist mit der "Helsinki Card" gratis (regulär ab 2,20 Euro, 12-Stunden-Ticket: 5 Euro). Ein Muss ist auch ein Besuch in der Alten Markthalle am Hafen.

Allgemeine Auskünfte gibt es unter www.myhelsinki.fi/de sowie unter www.visitfinland.com/de.