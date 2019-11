Anreise: Mit dem Auto über die Autobahn A 5, Karlsruhe/Stuttgart/München, weiter auf der A 99 und A 8 Richtung Salzburg bis Ausfahrt Bad Reichenhall und über die B 20 bis Berchtesgaden, rund 500 Kilometer.

Übernachten: Im benachbarten Schönau am Königsee (Hofreitstr. 7) empfängt das Explorer Hotel Berchtesgaden seine Gäste. Es befindet sich in malerischer Umgebung und bietet Komfort zu fairen Preisen. Das Doppelzimmer mit Frühstück gibt es ab 99,60 Euro, www. explorer-hotels.com/berchtesgaden.

Unbedingt machen: Am Nikolaustag ziehen in Berchtesgaden ab Einbruch der Dämmerung die „Buttnmandl“ über Stadt und Land. Dieses ursprünglich heidnische Erntedankritual ist heutzutage ein christlicher Einkehrbrauch, bei dem die Familien besucht werden. Der „Buttnmandllauf“ der Gebirgsjäger am 5. Dezember ist dagegen eine große Schau. Um 14 Uhr begibt sich der Nikolaus mit seiner wilden Schar von der Kaserne aus zum zentralen Marktplatz in Berchtesgaden, wo die Kinder beschenkt werden. Im Ortsteil Loipl findet der „Buttnmandllauf“ am ersten Advent, in Winkel am zweiten Advent und in Maria Gern an Heiligabend nachmittags statt. Und nicht vergessen: Auch den schönen Christkindlmarkt besuchen!

Allgemeine Auskünfte unter www.berchtesgaden.de