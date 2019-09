INFORMATIONEN

Reise-Pauschalangebot "‚Die größte Entdeckung meines Lebens!‘ - Mit Alexander von Humboldt durch das Fichtel-gebirge", fünf Übernachtungen im DZ ab 399 Euro pro Person inklusive Frühstück, diversen Eintritten und reichhaltigen Informationen zum Wirken des Universalgelehrten im Fichtelgebirge. Informationen hierzu bei der Tourismuszentrale Fichtelgebirge unter 0 92 72/96 90 30, www.fichtelgebirge.bayern.

Veranstaltungen: Im Humboldt-Kulturforum Goldkronach: www.humboldt- kulturforum.de sowie in den Besucherbergwerken und zahlreichen Museen: www.goldbergbaumuseum.de, www. bergwerk-fichtelberg.de, https:// badberneck.de/dendrologischer-garten/, www.fichtelgebirgsmuseum.de. Historische Stadtführung Arzberg: Touristinformation Arzberg, Friedrich-Ebert-Straße 6, 95659 Arzberg, Telefon 0 92 33/40 40, E-Mail stadt@arzberg.de.

Weitere Highlights sind das Luisenburger Felsenlabyrinth (https://wunsiedel.de/ tourismus/felsenlabyrinth-luisenburg/) und das Porzellanmuseum in Selb (www. porzellanikon.org). Mitreisende Kinder werden vom Museum für Comic und Sprachkunst in Schwarzenbach begeistert sein (www.erika-fuchs.de). Nach ausgiebigen Wanderungen lässt es sich im "Siebenquell" in Weißenstadt ausgezeichnet entspannen (www.siebenquell.com).

Allgemeine Auskünfte: www.geopark-bayern.de, www.tz-fichtelgebirge.de