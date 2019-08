INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Zug von Mannheim Hbf über Mailand und Torino Porta Nuova bis Cuneo, von dort Organisation durch A.T.L. (Azienda turistica locale del cuneese); www.cuneoholiday.com; Planung Zugreise über "Gleisnost Freiburg"; www.gleisnost.de

Flüge: mit Air France nach Nizza, von dort Bustransfer nach Tende

Radverleih: Smartpower im Tal von Ormea, www.smart-power.it; oder über Luca Bertero

www.myridebyke.com.

Übernachten: "Auberge Val Castérino" Historisches 2 Sterne Hotel am Rand des Parc National Mercantour; "Fiocco di Neve Relais" Limone Piemonte, 4 Sterne Hotel mit Spa; "Antico Ristorante Albergo Santo Spirito" Molini di Triora; Hotel Ristorante San Carlo, Ormea.

Essen und Trinken: "La taverna degli orsi" in Limone; "Trattoria il Borgo" in Ormea; "Ristorante Santo Spirito" in Molini di Triora; "L’erba gatta" in Triora