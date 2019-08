INFORMATIONEN

Aktueller Hinweis: Wie der ADAC meldet, wird befürchtet, dass zum G7-Gipfel Gewaltdemonstranten anreisen könnten. Mit Straßensperren, Park- und Fahrverboten, zeitweiligen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr ist zu rechnen. Von den Behinderungen sind auch Bahnreisende und die Fluggäste des Flughafens Biarritz betroffen. Reisende sollten dringend gültige Ausweispapiere mitführen, damit Personenkontrollen flüssig ablaufen können. Auch Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen könnten zeitweise unzugänglich sein. Laut Flughafen Biarritz wird der Flugverkehr von Freitag, 23. August, 19 Uhr, bis Montag, 26. August, 20 Uhr, eingestellt. Parken im Flughafenareal ist in dieser Zeit nicht möglich. Personenkontrollen in der Region und an den Grenzen sind angekündigt. www.adac.de/reise-freizeit/reise-sicherheit/

Anreise: Über die Flughäfen Biarritz (5 km) oder Bilbao, Spanien (145 km), oder mit dem TGV ab Mannheim ab 8 Stunden.

Übernachten: Hotel Edouard VII, 21 Avenue Carnot, Tel. 0033/5/59223980, DZ ca. 133 Euro/Nacht, www.hotel-edouardvii.com.

Essen und Trinken: Für den Aperitif über dem Meer: Hotel du Palais, 1 avenue de l’Impératrice, www.hotel-du-palais.com. Le Caritz, 14 Rue Port Vieux, www.hotel-lecaritz-biarritz.com. Don Ulpiano, 12 rue Victor Hugo. Tapas-Bar Eden Rock Café, 6 Place du Port Vieux. Salon de thé, Patisserie Miremont, 1B Place Georges Clemenceau, www.miremont-biarritz.com.

Surfschulen: École de surf Hastea, plage de la Côte des Basques. Plums Surf-Sport, 9 rue Gardères.