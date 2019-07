INFORMATIONEN

Termine: Von April bis September finden überall in Schottland an verschiedenen Orten Highland Games statt. Zu den populärsten Veranstaltungen gehören die Spiele am 13. Juli in Loch Lomond, am 20. Juli in Tomintoul, am 21. Juli in Stonehaven, am 28. Juli in St. Andrews Highland Games, am 8. August in Ballater, am 11. August in Perth und am 7. September in Braemar. Weitere Infos und Termine unter www.shga.co.uk sowie www.braemargathering.org.

Buchtipp: Ulrike Katrin Peters, Karsten-Thilo Raab: Oh, diese Schotten! (ISBN 978-3-86686-806-9), Conrad Stein Verlag.

Allgemeines: www.visitscotland.com.