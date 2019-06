INFORMATIONEN

Anreise: Von Frankfurt/Main mindestens dreimal pro Woche nonstop mit Condor nach Las Vegas. Reno erreicht man täglich mit Umsteigen innerhalb der USA.

Übernachtung: Entlang des US 50 gibt es in Nevada mit Fallon, Austin, Eureka und Ely nur vier kleinere Städte. Das Angebot an einfachen Unterkünften wie Motels und Bed-and-Breakfasts sowie RV-Parks für Wohnmobilreisende und einigen Hotels ist begrenzt. Daher früh reservieren. Während das Parken für RVs oft kostenlos ist, liegen die Preise in den Motels auf moderatem Niveau und starten bei umgerechnet um 65 Euro pro Nacht im Doppelzimmer.

Auskünfte: www.travelnevada.com