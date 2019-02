Ischgl

Allgemeine Infos: www.ischgl.com und www.samnaun-engadin.ch

Anreise: Mit der Bahn über München nach Innsbruck, von dort im Regionalzug nach Landeck-Zams. Von hier bieten viele Hotels Taxi- oder Shuttle-Service an. Fahrzeit ca. 30 Minuten. Vom Flughafen Innsbruck dauert es im Mietwagen oder Shuttle ca. 90 Minuten.

Samnaun ist per Bahn ebenfalls über Landeck und dann per Shuttle erreichbar, im Auto über die Inntal-Autobahn, Abfahrt Landeck, dann Richtung Pfunds über die Landstraße 27 und über die Bergstraße via Spiss nach Samnaun.

Skigebiet und Attraktionen: Die Silvretta Ski-Arena verbindet die Pisten auf Samnauner Seite mit denen auf der Seite Ischgls und ist sehr schneesicher bis Ende April dank einer Höhe von bis zu 2864 Metern. Insgesamt 238 Kilometer Pisten, davon 100 beschneibar - von breit und familiär bis steil und herausfordernd - bieten reichlich Fahrspaß für Anfänger, Snowboarder und Rennfahrer. Der Fünf-Tages-Skipass kostet in der preiswertesten Classic-Variante 198,50 € für Erwachsene. Infos zur Schmuggler-Tour unter www.ischgl.com/de/active/ski-winter/schmugglerrunde

Unterkunft: In Ischgl liegt das Hotel Alpina etwas abseits der Party-Piste und doch in der Nähe der Ski-Pisten. DZ ab ca. 95 Euro. www.alpina-ischgl.at. Preislich ist Samnaun deutlich günstiger als umliegende Skigebiete: Sieben Tage in den sogenannten Silberschneewochen (meist Ende November bis Mitte Dezember, Mitte bis Ende Januar und Mitte April bis Anfang Mai) im Hotel mit Frühstück und Skipass kosten ab etwa 600 Euro. Angebote z.B. unter www.bergfex.ch/samnaun/pauschalangebote/.

Essen und Trinken: Wer gut essen will, sollte ins einzige, mit zwei Hauben ausgezeichnete Restaurant Samnauns gehen - das Homann: Zander auf Artischocken-Tomatenragout, Kalbsrücken und Parmaschinken auf Steinpilzen mit Kartoffelturm, Milchrahmauflauf an Vanillesauce mit Himbeeren, das klingt nicht nur, das schmeckt auch hervorragend. www.hotel-homann.ch/de/ 46n/hotel-homann.html. In Ischgl ist das Restaurant "Stüva" mit edlem Hütten-Design und moderner Alpen-Küche eine gute Wahl. Vier-Gänge-Menü ab ca. 80 Euro. www.yscla.at/restaurant-ischgl/

Zollfrei einkaufen in Samnaun: Zollfrei einkaufen in 50 Geschäften und den Liter Benzin mal wieder unschlagbar preiswert tanken - das geht an insgesamt sechs (!) Tankstellen in der 800-Seelen-Gemeinde. Doch Achtung: Freimengen beachten! So dürfen z.B. bis zu 200 Zigaretten zollfrei aus der Schweiz nach Österreich eingeführt werden, ein Liter Alkoholika mit mehr als 22 Volumenprozenten oder zwei Liter mit weniger als 22 Volumenprozenten. Alle Infos unter www.bmf.gv.at/zoll/reise/einreise-aus-nicht-eu/freigrenze.html.