Hongkongs internationaler Flughafen soll an diesem Wochenende wieder das Ziel von Protesten für Demokratie und Autonomie werden. Die Polizei reagierte mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. Bereitschaftspolizisten patrouillierten im Gebäude, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auch der Fahrplan für den Express-Zug zum Flughafen wurde geändert. Der Flughafen, eines der wichtigsten Luftfahrtdrehkreuze der Welt, war in den vergangenen Wochen immer wieder das Ziel von Protesten. Am vergangenen Sonntag hatten Tausende Protestler trotz eines Verbots vorübergehend den Betrieb lahmgelegt.