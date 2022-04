Die Frankfurter Goethe-Universität will im Sommersemester ihre Veranstaltungen weitgehend im Präsenzbetrieb anbieten. Präsident Enrico Schleiff rief die Studenten am Donnerstag bei der zentralen Begrüßungsfeier jedoch dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen und in Innenräumen weiterhin eine Maske zu tragen.