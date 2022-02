Auch das „Centre for Asian and Transcultural Studies“ (CATS), das 2019 auf dem Areal des Altklinikums Bergheim eröffnet wurde, entstand unter Bernd Müllers Ägide. Foto: Rothe

Die Liste der herausragenden Projekte von Bernd Müller, der vor 38 Jahren beim Universitätsbauamt seine Karriere begann und 2010 das Amt Mannheim der Behörde "Vermögen und Baden-Württemberg" als Leiter übernahm, könnte ganze Bände füllen. Zum 1. Juli fusionierte dieses Amt mit dem Universitätsbauamt Heidelberg und heißt seither "Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim Heidelberg."

Projekte in Heidelberg

Gesamtsanierung und Neuordnung Altklinikum Bergheim, Neubau und Sanierung Orthopädie, Neubau Sporthallenkomplex Universität Heidelberg, Otto-Meyerhof-Zentrum, Bioquant, Medizinische Universitätsklinik, Nato-Hauptquartier, Besucherzentrum Schloss, Justizzentrum, Sanierung Campbell Barracks für die Kriminalpolizei, Sanierungen am Schloss, Neubau Chirurgie, CATS Altklinikum Bergheim, Chemische Institute, Sanierung Kopfklinik, Alte Chirurgie, Sanierungen im Theoretikum, Sanierung Universitätsbibliothek, Masterplan Neuenheimer Feld.

Projekte in Mannheim

Zentrum für medizinische Forschung am Klinikum, Forschungs- und Institutsgebäude B6, Business School Mannheim, Sanierung Westflügel Schloss, Neubau Rechenzentrum der Universität, Sanierung Mensa der Universität, Sanierung Ehrenhof Schloss Mannheim und des Finanzamts Mannheim, Neubauten und Sanierung Justizvollzugsanstalt Mannheim, Aufstockung und Sanierung Polizeipräsidium.

Projekte andernorts

Umbau Justizakademie Schwetzingen, Neu- und Erweiterungsbau der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel, Neubau Wirtschaftsgebäude der Bundeswehr in Kundus/Afghanistan, Hubschrauberhangar der Bundeswehr in Niederstetten.