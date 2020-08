> Guntram Zimmermann wurde am 7. Juni 1956 in westfälischen Volmerdingsen rund 90 Kilometer südlich von Hannover geboren. Mit seinen Eltern, die 1972 beruflich nach Mosbach wechselten, kam er nach Nordbaden. Zwei Jahre später begann er in Bruchsal und Karlsruhe-Durlach seine Ausbildung bei der Polizei. In der Folge war er im Revier Heidelberg-Süd und auch beim Verkehrsdienst mit dem Schwerpunkt Spedition und Gefahrentransporte tätig. Vorübergehend war "der Lange", wie Guntram Zimmermann aufgrund seiner Körpergröße von exakt zwei Metern genannt wurde, im Personen- und Objektschutz eingesetzt. Er war Fahrer des Kommandierenden Generals der 7. US-Armee, Frederick J. Kroesen, nachdem dieser am 15. September 1981 einen Anschlag durch den RAF-Terroristen Christian Klar leicht verletzt überlebt hatte. Der SPD trat Guntram Zimmermann bereits 1978 bei. 1996 kandidierte der Polizeibeamte bei der Bürgermeisterwahl in Spechbach, dem Geburtsort seiner Frau Hanne Christ-Zimmermann, mit der er seit 1979 verheiratet ist und einen erwachsenen Sohn hat. Er gewann die Wahl im zweiten Durchgang mit knapp 53 Prozent gegen den bis dahin amtierenden Rolf Pfefferle. 2004 und 2012 wurde Zimmermann mit überdeutlichem Votum im Amt bestätigt. Von 2007 bis Ende 2019 stand Zimmermann dem Abwasserzweckverband "Meckesheimer Cent" vor, dessen Vorstand er seit 2001 angehörte. Seit 2009 ist Zimmermann Mitglied im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises. (fre)