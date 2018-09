Wiesloch. Der "Welttag der seelischen Gesundheit" am Donnerstag, 18. Oktober, steht diesmal am PZN Wiesloch ganz im Zeichen der Angehörigen. Der Angehörigentag wurde von verschiedenen Angehörigengruppen gemeinsam mit dem PZN konzipiert und beginnt um 9.30 Uhr und endet um 17 Uhr. Auf die Besucher in der Festhalle des PZN warten Vorträge, Informationen, Austausch und ein Büchertisch. Außerdem wird um 17 Uhr im Foyer des PZN-Zentralgebäudes die Ausstellung "Selbsthilfe zeigt Gesicht" eröffnet. Der Programmablauf im einzelnen: um 9.45 Uhr spricht Dr. Olivier Elmer in der Festhalle über das Thema "Depression - wie man sie überwindet und wie Angehörige dabei helfen können"; es folgt um 11 Uhr der Vortrag von Prof. Volkmar Aderhold (Universität Greifswald) "Wie wir den offenen Dialog mit der Familie praktizieren"; um 14 Uhr gibt es das Psychiatrie-Kabarett mit Annette Wilhelm (unter anderem "Die Diplom-Psychose); um 15.30 Uhr führt der PZN-Personalratsvorsitzende Peter Weckesser über das Gelände des Kilinikums; Dr. Maria Rave-Schwank bietet am Ende ein Gespräch an zum Thema "Angehörige von Euthanasie-Opfern sind Mit-Betroffene".