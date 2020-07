> Burgenfahrten werden am Wochenende nach Neckarsteinach und Hirschhorn angeboten: Um 10, 11, 12, 14, 15 und 16 Uhr startet am Samstag und Sonntag ein Schiff in Heidelberg zu einer dreistündigen Fahrt nach Neckarsteinach (ab zwölf Euro pro Person). Am Sonntag um 10 Uhr wird außerdem die Burgendrundfahrt nach Hirschhorn angeboten. Hierbei handelt es sich um eine Tagesfahrt, die ab 24,50 Euro pro Person buchbar ist.

> Das Hygienekonzept der "Weißen Flotte" sieht vor, dass die Passagiere ausreichend Abstand beim Betreten und Verlassen der Schiffe einhalten und ein Mund- und Nasenschutz am Eingang, bei der Nutzung der Toiletten und bei dem Weg zum Sitzplatz getragen wird. Am Tisch selbst kann der Mundschutz abgenommen werden. Vor Ort sind außerdem Aushänge angebracht. Beim Ticketerwerb oder beim Betreten kann es zu Wartezeiten kommen.

Info: Tickets gibt es unter www.weisse-flotte-heidelberg.de oder unter der Telefonnummer 06221 / 20181.