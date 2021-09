VHS Eberbach

> Menschliche Begegnung zählt zu den wichtigen Erlebnissen bei der Volkshochschule - und sie wurden pandemiebedingt in den letzten eineinhalb Jahren deutlich weniger. Der heutige Stand erlaubt hier wieder mehr – allerdings anmelden kann man sich für die Kurse der VHS Eberbach Neckargemünd weiter auf drei eher indirekte Weisen: im Internet, per E-Mail oder am Telefon.

> Auf der Homepage gibt es die Kontakte: www.vhs-eb-ng.de.

> Per E-Mail läuft eine Anmeldung über info@vhs-eb-ng.de.

> Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen der VHS-Geschäftsstelle in Eberbach erreichbar vormittags Mo-Do von 9 bis 12 Uhr und nachmittags Di und Do von 14 bis 16 Uhr unter der Rufnummer 06271/942-210. (fhs)