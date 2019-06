Das Programm am Festwochenende

Der TV Dielheim feiert sein 125-jähriges Jubiläum mit einem großen Festwochenende im Zirkuszelt auf dem Dorfplatz. Das Programm: Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, Festakt zum 125-jährigen Jubiläum im Zirkuszelt.

Samstag, 29. Juni, 13 Uhr, Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in der Leimbachhalle; 14.30 Uhr, Handball Damen TV Dielheim - TSG Wiesloch in der Leimbachhalle; 16.30 Uhr, Handball Herren Dielheimer All-Star-Team - Junglöwen Kronau/Östringen in der Leimbachhalle; 19 Uhr, große Sportgala im Zirkuszelt; 22 Uhr, After-Show-Event "Acht Partys unterm Zirkusdach".

Sonntag, 30. Juni, 10.30 Uhr, Gedenkgottesdienst im Zelt; 11.30 Uhr, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen; 13 Uhr, buntes Mitmachprogramm für die ganze Familie mit Zauberkünstlern, Airtrack, Hüpfburg; 19 Uhr, Live-Konzert mit der Band "Cool Breeze".

Montag, 1. Juli, 10 Uhr, bayrisches Weißwurstfrühstück mit Unterhaltungsprogramm, Auftritten von TV-Gruppen und Live-Musik mit "Les Troubadours"; 19 Uhr, Dorfabend "TV Athlon" mit den örtlichen Vereinen, jeweils im Zirkuszelt.