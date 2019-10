> Thomas Sprengel ist 65 Jahre alt und in Mannheim aufgewachsen. Seit 2006 lebt er gemeinsam mit seiner Ehefrau in Heddesheim. Nach dem Abitur am Mannheimer Tulla-Gymnasium und der Bundeswehrzeit begann er 1976 seine Ausbildung bei der Stadtverwaltung. 1995 wurde er Prokurist bei der Großmarkt Mannheim GmbH, wo er die Abteilung City Events Mannheim entwickelte und aufbaute. 2015 wurde er Geschäftsführer der Großmarkt Mannheim GmbH und, nach einer erneuten Umstrukturierung und der Zusammenführung von City Events mit der Mannheimer Stadtreklame GmbH im Jahr 2016, zum Geschäftsführer von Event & Promotion Mannheim GmbH. (env)