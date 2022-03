> Zugang zu den Tafeln erhalten Menschen, die bedürftig sind. "Die Bedürftigkeit muss nachgewiesen werden, zum Beispiel durch einen Rentenbescheid oder eine Bescheinigung, dass man Empfänger von Arbeitslosengeld II ist", erklärt die Leimener Tafel-Leiterin Sabine Kuhn. Mit dem amtlichen Nachweis, wie ihn etwa das Jobcenter ausstellt, können Bedürftige – also sowohl Geflüchtete als auch vor Ort Beheimatete – zu den Tafeln gehen. Dort wird ihnen ein Ausweis ausgehändigt, der zum Einkauf bei der Tafel berechtigt.

> "Dieser wird halbjährlich geprüft", so Sabine Kuhn. Wer vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen ist, muss dieses Prozedere aber aktuell nicht durchlaufen: Hier genügt die Vorlage eines ukrainischen Ausweisdokuments, um Zugang zur Tafel zu bekommen. Bedürftige können in den Tafel-Läden zu einem deutlich verringerten Preis Lebensmittel einkaufen – in Leimen für etwa zehn bis 30 Prozent des Ladenverkaufspreises.

> Sowohl in Neckargemünd als auch in Leimen können Ausweisinhaber zweimal pro Woche im Tafel-Laden einkaufen. Die Lebensmittel beziehen die Tafeln selbst hauptsächlich aus Spenden. lesa