> Philipp Klingmann, Sandhäuser Verteidiger: "Das war ein gewonnener Punkt, weil Düsseldorf ein Chancenplus und auch die klareren Möglichkeiten hatte."

> Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Das ist Abstiegskampf, so muss man in die Spiele gehen, dann folgen auch die Punkte."

> Gerhard Kleppinger, Sandhäuser Trainer: "Vom Engagement her kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben die Null gehalten, darauf können wir aufbauen."

> Uwe Röseler, Düsseldorfer Trainer: "Wir haben es über 90 Minuten geschafft, den Gegner zu beherrschen. Wir sind zufrieden mit der Leistung, aber nicht zufrieden mit dem Resultat. Der Sandhäuser Torwart hatte einen guten Tag , wir hatten Pech mit den Abschlüssen."

> Nils Röseler, SVS-Verteidiger: "Dieser Punkt kann Gold wert sein, für die Moral ist er sehr gut."

> Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: "Man hat in den letzten Wochen gesehen: Wir haben wenig Gegentore kassiert. Das ist wichtig in der Phase, in der wir stecken. Wir können zufrieden sein."