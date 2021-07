Finja Buttenbruch (Mudau): "Mir hat die Führung sehr gut gefallen. Die vielen Tropfsteine waren sehr schön – am allerschönsten waren aber die Hochzeitstorte und der Nikolaus. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen!"

Elfriede Maurer (Adelsheim): "Die Führung war sehr informativ und unterhaltsam: wie die Reise in eine Zauberwelt! Wir können uns glücklich schätzen, dass wir so etwas Schönes hier bei uns in der Region haben. Mein Dank gilt der RNZ und der Stadt für das Angebot!"

Harald Rudoletzky (Rosenberg): "Ich kenne die Höhle noch aus der Anfangszeit in den 70ern und war inzwischen schon viermal drin. Sie ist aber immer wieder einen Besuch wert und eine der wenigen echten Sehenswürdigkeiten im Kreis."

Waltraud Scheurer (Schloßau): "Ich bin dankbar für dieses Erlebnis: Ich war vor vielen Jahren schon einmal hier und war damals schon begeistert. Die Tropfsteine sind herrlich anzuschauen, und die Luft ist wohltuend gut in der Höhle."

(rüb)