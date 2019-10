Stimmen

Branislav Ignjatovic, Academcis-Trainer: Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt gegen so einen starken Gegner zehn Rebounds mehr geholt haben. Auch 24 Assists sind unglaublich gut und spricht für eine starke Teamleistung.

Douglas Spradley, Tigers-Headcoach: Heidelberg ist der verdiente Sieger. Ein Basketballspiel dauert leider 40 Minuten - und nicht nur 20. Wir hatten nur zwei Assists in der zweiten Hälfte, das darf uns nicht passieren. Wenn man ohne Intensität und ohne Herz spielt, kann man nicht gewinnen.

Matthias Lautenschläger, Academics-Manager: Tübingen hat in der ersten Hälfte nicht mal 40 Prozent ihrer Freiwürfe getroffen, da hatten wir Glück, dass wir nicht noch deutlicher zurücklagen. Ich weiß nicht, was in der Pause passiert ist, aber dann haben wir uns über gute Arbeit in der Defense wirklich in einen Rausch gespielt.

"Didi" Keller, Basketballlegende: Phillipp Heyden fehlt dem Team natürlich. Insgesamt sind die Academics gut aufgestellt. Aber es ist noch früh in der Saison, viel zu früh, um eine Prognose abzugeben. Da läuft noch so viel Wasser den Neckar runter…