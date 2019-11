> Bei der Stadthallen-Sanierung soll es transparent zugehen. So möchte Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer die Vorbehalte gegen den Umbau entkräften. Ab diesem Freitag, 8. November, wird daher auf dem Jubiläumsplatz, vor dem Haupteingang der Stadthalle, ein Bauwagen stehen, der werktags von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein soll. Die ausgehängten Fotos und Pläne zeigen, wie die Stadthalle nach ihrer Eröffnung im Jahr 1903 ausgesehen hat, wie sie derzeit ist, und was sich mit dem Waechter-Konzept ändern soll.

> Öffentliche Führungen durch die Stadthalle sind auch geplant. Diese sollen am Mittwoch, 20. November, von 17.30 bis 19.30 Uhr, am Montag, 25. November, von 18 bis 20 Uhr und am Mittwoch, 27. November, von 12.30 bis 14.30 Uhr angeboten werden. Stadthallen-Leiter Oliver Wolf wird dann den Interessierten zeigen, warum das Veranstaltungshaus saniert werden muss und was sich alles ändern soll.

> Eine Visualisierung des Großen Saals nach dem geplanten Umbau gibt es derzeit noch nicht, da die Planung wegen der noch ausstehenden Voruntersuchungen noch nicht abgeschlossen ist. Sobald sie fertig ist, wird die RNZ sie veröffentlichen. (hob)