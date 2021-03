Mit einer Corona-Infektion lagen in der vergangenen Woche noch fünf Patienten auf der Intensivstation des SLK-Klinikums "Gesundbrunnen", zu Wochenbeginn waren es bereits 15. Die Obergrenze der Aufnahmefähigkeit definiert Geschäftsführer Weber mit etwa 30 Patienten – nicht wegen der Bettenzahl, sondern wegen der angespannten Personalsituation. Sie sei im Augenblick das drängendste Problem. Seit Ausbruch der Pandemie sind in den SLK-Kliniken etwa 300 Patienten an den Folgen verstorben. Im Augenblick sind laut Weber immer drei OP-Säle stillgelegt, die Auslastung liegt deshalb nur bei 75 bis 80 Prozent. Die sich daraus ergebenden Minuseinnahmen sollen bei derzeit sieben Prozent liegen. (bfk)