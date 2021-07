> SAS Institute: Das Unternehmen ist ein weltweit operierendes Softwarehaus in Privatbesitz mit Sitz im US-Bundesstaat North Carolina. Eigenen Angaben zufolge machte SAS 2020 weltweit einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar (Vorjahr: 3,1 Milliarden US-Dollar) und beschäftigte weltweit rund 12.500 Mitarbeiter. Das Geschäft im deutschsprachigen Raum wird von Heidelberg aus geführt. Hier arbeiteten 2020 rund 305 Menschen für SAS (Vorjahr: 330).

> Annette Green: 2018 hat Green die Leitung des Geschäfts im deutschsprachigen Raum übernommen. Sie stammt aus Frankfurt, ist aber in den USA aufgewachsen. Sie hat Computerwissenschaften studiert und lang in der SAS-Zentrale in den USA gearbeitet.