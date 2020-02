> Die Sanierung der Reilsheimer Straße (Kreisstraße K 4160) macht die Elsenztalgemeinde ab Montag für rund zehn Monate erneut zur Großbaustelle. Der zweite Teil der Sanierung der Bammentaler Ortsdurchfahrt ist in sechs Unterabschnitte aufgeteilt (siehe auch Grafik): Start ist im Bereich zwischen Elsenzbrücke und Schulstraße, zunächst auf der Straßenseite mit den geraden, dann mit den ungeraden Hausnummern. Bis Anfang April wird die Straße halbseitig gesperrt, der Verkehr mit zwei Ampeln geregelt. In den Abschnitten zwei bis fünf wird unter Vollsperrung gearbeitet. Bis voraussichtlich Ende Oktober wird der Verkehr dann über die angrenzenden Ortsstraßen umgeleitet. Ganz zum Schluss der Maßnahme entsteht am Ortsausgang Richtung Gauangelloch bei der Einmündung der Langheckenstraße ein neuer Kreisverkehr. Dort wird der Verkehr dann bis zum anvisierten Ende der gesamten Baustelle im Dezember 2020 wieder mit einer Ampel geregelt. bmi