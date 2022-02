> Den Haushaltsplan 2022 in doppischer Form nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat der Gemeinderat in Sandhausen mehrheitlich verabschiedet (siehe weitere Artikel). Auch dem Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung stimmte das Gremium zu. Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Zahlen. Alle Angaben gerundet und in Millionen Euro. luw

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge 39,5

Ordentliche Aufwendungen 37,7

Gesamtergebnis 1,8

> Wichtigste Einnahmen

Zuweisungen und Zuwendungen 17,2

Steuern und Abgaben 15,4

Öffentliche Leistungen 3,2

> Wichtigste Aufwendungen

Transferaufwendungen 14,9

Personalaufwendungen 12,4

Sach- und Dienstleistungen 6,0

Finanzhaushalt

Überschuss a. lauf. Verwaltung 4,0

Finanzierungsbedarf a. Invest. -5,8

Finanzierungsbedarf insgesamt -1,8

Liquide Mittel zum Jahresende 13,4

Investitionen

> Wichtigste Ausgaben:

Energetische Sanierung FEG 2,4

Sanierung Abwasserkanäle 1,8

Sanierung Hardtwaldhalle 1,4

Neues Feuerwehrfahrzeug 0,4

Ausbau Fibernet 0,3

Ortskernsanierung 0,3

Erw. Baumgräber u. Urnenwand 0,3

Zuschüsse ev. Gemeindehaus 0,2

Grundstückserwerb 0,2

Erneuerung Spiel- und Bolzplätze 0,2

Einhausung Blockheizkraftwerk 0,2

Kl. Ringstraße, Bauabschnitt 1 0,1

Hochwasserschutzkonzept 0,1

Kriegerdenkmal Waldfriedhof 0,1

> Wichtigste Einnahmen:

Zuschuss Sanierung FEG 2,0

Zuschuss Digitalisierung Schulen 0,6

Grundstückskauf Sanierungsgeb. 0,5

Zuschuss Hardtwaldhalle 0,4

Eigenbetrieb Wasserversorgung

> Erfolgsplan

Ertrag 1,7

Aufwand 1,6

Gewinn 0,1

> Vermögensplan

Einnahmen 0,3

Ausgaben 0,3

Vorgesehene Kreditaufnahme 0