Enkel der NS-Zeit im Dialog

Die Begegnung der beiden "Enkel" begleitet das Marchivum, das Mannheimer Stadtarchiv, an diesem Wochenende mit einem dreitägigen Programm. Am Freitag, 7. Februar, und am Samstag öffnet in Mannheim von 16 bis 21.30 Uhr die multimediale Ausstellung "75 Jahre danach". Zwischen den beiden Enkeln Gerald Sander und Rainer Höß gibt es um 18 Uhr zudem ein Gespräch im Marchivum. Am Samstag erfolgt am gleichen Ort ab 18 Uhr eine szenische Lesung aus dem Nachlass von Sophie Stippel und ihrer Familie. Am Sonntag, 12 Uhr, wird im Kino Modernes Theater in Weinheim der Film "Enkel" gezeigt. Im Anschluss gibt es eine Diskussion mit Höß und Sander.