Das Projekt Sportzentrum Süd ist in Sandhausen das wohl umstrittenste kommunalpolitische Thema der letzten Jahre. Geplant ist dabei die Rodung von rund 2,5 Hektar Wald im Schutzgebiet Schwetzinger Hardt, damit der Fußballzweitligist SV Sandhausen (SVS) sein Gelände um zwei Sportplätze und etwa 140 Parkplätze erweitern kann. Damit will der Verein die Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) erfüllen, nach denen er derzeit über zu wenige Fußballplätze verfügt. Der Gemeinderat hatte dem Einleitungsbeschluss zum Bebauungsplan bereits im April 2018 zugestimmt. Seit einigen Monaten formiert sich aber Widerstand in der Bevölkerung. Allen voran macht die Bürgerinitiative "Pro Waldschutz" gegen das Projekt mobil. Sie hat eine Petition im baden-württembergischen Landtag eingereicht und will in der nächsten Gemeinderatssitzung am 30. September im Rahmen der "Fragestunde" eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Georg Kletti überreichen. Wann das "Sportzentrum Süd" offiziell Thema in Ausschuss oder Gemeinderat wird, konnte die Gemeindeverwaltung am Freitag auf Nachfrage noch nicht beantworten.(luw)