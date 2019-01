> Das Praktische Jahr (PJ) ist das sechste und letzte Jahr des Medizinstudiums. Nach dem schriftlichen Zweiten Staatsexamen arbeiten die Studenten 48 Wochen auf einer Station, um das im Studium erworbene theoretische Wissen zu vertiefen und in die Praxis umzusetzen. Aufgeteilt ist das PJ in drei Tertiale. Vier Monate verbringen die Studenten in der Chirurgie, vier Monate in der Inneren Medizin und vier Monate auf einer Wunschstation. Am Ende des PJ muss im Rahmen des Zweiten Staatsexamens die Mündliche Prüfung abgelegt werden.