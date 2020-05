Petition soll Wolfsgärten verhindern

Bevor sich der Gemeinderat am 18. Juni mit der Verlagerung des Ankunftszentrums befasst , machen die Gegner des Standortes Wolfsgärten noch einmal im Internet mobil. Auf der Seite openpetition.de sammeln sie Unterschriften gegen die Verlegung dorthin. Da die Grünen sich größtenteils hinter den Vorschlag gestellt haben, gilt eine Mehrheit eigentlich als sicher.

Dennoch appellieren die Gegner nun erneut an den Gemeinderat, einen Verbleib in Patrick-Henry-Village zu prüfen. "Das wäre ein Leuchtturm-Projekt im Sinne der Willkommenskultur", argumentieren sie. Die Wolfsgärten halten sie für ungeeignet: "Wir wollen nicht, dass Menschen auf der Flucht in ein ghettohaftes Areal am Rande der Stadt gesperrt werden, von Lärm und Abgasen umgeben, eingepfercht zwischen Autobahnen und Bahngleisen." Außerdem kritisieren sie die Pläne, dort ein Ankunftszentrum auf weniger als acht Hektar zu realisieren. "Die augenblickliche Corona-Krise zeigt uns, welche dramatischen Folgen enge Unterbringung hat." (dns)

Info: Die Petition kann man unter www.openpetition.de/!willkommen unterschreiben.