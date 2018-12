Das Gebiet "Ortsmitte Mönchzell" wurde 2015 in das Sanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Im März 2016 beschloss der Gemeinderat dann die Festlegung des Sanierungsgebiets. Dieses umfasst zunächst den Bereich Weihergartenstraße bis zum Neckargemünder Weg. Hier soll auch das Areal des Hofguts Fellmann neu überplant werden. An der Hauptstraße erstreckt sich das Planungsgebiet von den Nummern 91 und 92 im Westen bis einschließlich der Nummern 48 und 51 im Osten. In diesen Bereich fallen unter anderem das Alte Rathaus, dessen Sanierung bereits beschlossen ist, die Volksbank, die eine neue Nutzung im Erdgeschoss erhalten soll, sowie die katholische Kirche, deren Umfeld einer Neugestaltung bedarf. In seiner Sitzung im März 2018 hatte sich der Gemeinderat darauf geeinigt, mit der Vorbereitung und Durchführung des städtebaulichen Wettbewerbs die Steg Stadtentwicklung GmbH aus Stuttgart zu betrauen. Mit dieser hatte die Gemeinde bereits zuvor bei der Ortssanierung in Meckesheim zusammengearbeitet - ein Projekt, das Anfang 2018 nach 15 Jahren der Sanierung seinen erfolgreichen Abschluss gefunden hatte. lew