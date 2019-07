Der Heidelberger Nachhaltigkeitsbericht 2018 ist bereits der fünfte Umsetzungsbericht des Heidelberger Stadtentwicklungsplans. Er betrachtet alle zehn Zielbereiche des Stadtentwicklungsplans und wurde um einige „Sustainable Development Goals“ erweitert – dabei handelt es sich um die Ziele, welche die Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 im Jahr 2015 definierten. Die zehn untersuchten Bereiche sind Querschnittsanliegen, Städtebauliches Leitbild, Arbeiten, Wohnen, Umwelt, Mobilität, Soziales, Kultur, Regionale Kooperation, Demografischer Wandel.

Die Indikatoren werden ebenfalls überprüft: Kriterien sind dabei insbesondere die aktuelle Aussagekraft und Repräsentativität. Die Indikatoren decken eine große Bandbreite an Themen ab: Sie reichen von der Anzahl der Partnerstädte über die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort bis hin zu Spielflächen für Kinder und die Mitgliederzahl in Sportvereinen.

Der Bericht ist hier verfügbar.